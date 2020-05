Antrenorul Simonei Halep, despre nivelul fizic al tenismenei noastre si scenariile luate in calcul de WTA

Ziare.

Antrenorul reprezentantei noastre spune ca aveasta este la un nivel fizic foarte bun, dupa ce s-a pregatit in toata aceasta perioada de pauza."Deocamdata nu avem un program clar facut, pentru ca nu stim cand se vor relua competitiile. Simona este la un nivel fizic foarte bun, s-a pregatit in toata aceasta perioada. Trebuie sa incepem treptat, gradual, antrenamentul din teren. Avem un drum lung pana cand vom putea relua tenisul asa cum il stiam inainte. Cel mai optimist scenariu ar fi sa se reia circuitul in septembrie, dar la fel de bine se poate si anula intreg sezonul", a spus Artemon Apostu-Efremov la Digi Sport Artemon Apostu-Efremov anunta ca exista posibilitatea disputarii unor turnee la care sa nu se acorde puncte, ci doar bani."WTA si ATP incearca sa faca anumite scenarii pentru reluarea turneelor. Toata lumea isi doreste sa ajunga cat mai repede pe teren. E greu sa fie facute anumite turnee regionale, nu poti dezavantaja jucatori din SUA sau Australia. Trebuie sa se ajunga la posibilitatea ca 90% dintre jucatori sa poata calatori. E posibil sa se dispute anumite turnee care sa nu acorde puncte, dar care sa ofere bani sportivilor", a dezvaluit acesta.Artemon Apostu-Efremov a fost cooptat in echipa Simonei Halep la sfarsitul anului 2019, in locul lui Daniel Dobre.