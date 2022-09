Anuntul Simonei Halep in legatura cu negocierile pentru trecerea la un nou sponsor tehnic

Simona Halep a decis sa explice mai pe larg care sunt ultimele noutati in negocierea cu un nou sponsor tehnic pe care il va purta dupa incheierea contractului cu Adidas, postand un mesaj pe o retea de socializare.

Astfel, intr-o postare pe care romanca de pe locul 1 WTA a facut-o in noaptea de vineri spre sambata, dupa ora 1 ora Romaniei, Halep a explicat ca inca nu s-a semnat niciun contract cu nicio firma de echipamente, desi in presa din Romania s-a speculat deja ca ea s-ar fi inteles cu Nike: "Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc sa va anunt ca nu e nimic semnat deocamdata si ca managementul meu este inca in discutii cu mai multe companii iar in momentul in care se va concretiza ceva va asigur ca veti fi primii care veti afla. Partea de outfit este foarte importanta pentru mine si pentru personalitatea mea de aceea voi face foarte atent alegerile. Va multumesc", a fost postarea de pe Facebook a Simonei Halep.

In afara de Nike, s-a vorbit ca jucatoarea din Romania ar fi in tratative si cu fostul sau sponsor tehnic de dinainte de 2014, e vorba de Lacoste.

Romanca a avut un contract pe mai multi ani cu germanii de la Adidas, dar in urma unor neintelegeri de natura financiara, acest contract nu a mai fost prelungit la finele lui 2017.

Ramane de vazut daca Halep va avea un sponsor pana la disputarea primului joc de la Australian Open, in turul I cu Destinee Aiava, locul 193 WTA.

D.A.

