Aryna Sabalenka e convinsa ca stie cum s-o invinga pe Simona Halep

Aryna Sabalenka a prefatat meciul pe care il va disputa cu Simona Halep in sferturile de finala de la Dubai.

Invingatoare in ultimul meci direct, disputat la inceputul acestui an la turneul de la Adelaide, sportiva din Belarus dezvaluie ca va aplica aceeasi tactica.

"La primele meciuri am lovit cat de tare am putut, dar ea returna orice minge. Asa ca la ultimul meci, am schimbat tactica si am incercat sa fiu putin mai relaxata, sa nu mai mai grabesc", a spus Sabalenka, potrivit WTA.

"O sa returneze multe mingi, pentru ca asta e jocul ei. E o tenismena grozava si o mare luptatoare. Voi incerca sa joc punct dupa punct, sa raman in schimburile mai lungi si sa nu-mi fie frica sa incerc lovituri castigatoare", a completat aceasta.

Vezi si: Simona Halep, despre urmatoarea adversara de la Dubai

Simona Halep si Aryna Sabalenka s-au intalnit de trei ori pana in prezent, scorul fiindu-i favorabil tenismenei noastre, cu 2-1:

2018, Shenzhen: 6-2, 6-2 pentru Simona;

2018, Cincinnati: 6-3, 6-4 pentru Simona;

2020, Adelaide: 6-4, 6-2 pentru Aryna.

"Sfertul" de la Dubai dintre Simona Halep si Aryna Sabalenka e programat pentru joi, nu mai devreme de ora 18:30 - ora Romaniei, in direct pe site-ul Ziare.com.

I.G.

Ads