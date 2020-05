Autoritatile din SUA iau o decizie care o poate ajuta si pe Simona Halep

Ziare.

Aceasta tara este cea care organizeaza cele mai importante competitii de tenis de antrenament din aceasta vara, iar Simona Halep primeste unda verde sa participe la ele.Asta deoarece secretarul interimar al SUA pentru securitate interna, Chad Wolf, a anuntat ca sportivii profesionisti nu se mai supun interdictiei de a intra in SUA."Evenimentele sportive profesionale ofera beneficii economice majore, dar si mandrie comunitatii si unitate nationala. Americanii au nevoie de sport. E timpul sa readucem la munca sportivii profesionisti", a afirmat Chad Wolf, conform The Score In ordinul semnat de Wolf sunt vizate inclusiv meciurile de tenis WTA si ATP De asemenea, alaturi de sportivi pot patrunde in SUA si echipele lor si rudele.In luna iunie va avea loc primul turneu de tenis de antrenament la care vor participa numeroase jucatoare de top.Competitia va avea loc pe zgura de la Charleston si va incepe pe 23 iunie, conform unui anunt facut de postul Tennis Channel, care va televiza turneul.Cele mai importante jucatoare care si-au anuntat prezenta sunt Bianca Andreescu si Sofia Kenin.De asemenea, Madison Keys, Bethanie Mattek-Sands, Sloane Stephens, Vika Azarenka, Amanda Anisimova, Jennifer Brady, Eugenie Bouchard si Danielle Collins vor fi si ele prezente.In cadrul acestui turneu vor fi 16 meciuri de simplu si opt de dublu.C.S.