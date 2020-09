Radu Banciu, jigniri la adresa Simonei Halep. Ce a comentat realizatorul TV despre marea iubire a sportivei

In cadrul emisiunii pe care o produce la B1TV, Radu Banciu a ironizat in termeni duri relatia pe care cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei o are cu Toni Iuruc, iubitul Simonei iesind foarte 'sifonat' din gura realizatorului TV."Iat-o pe Simona Halep , stralucitoare in bratele unui nimeni! Hai sa fim seriosi. Toni Iuruc... Nu te poate chema Simona Iuruc! Rimeaza cu ciuruc! Hai sa fim seriosi... O sa spuneti ca la ei e cu traditie. Lasa-ma cu traditia. Am ajuns sa joc la Roland Garros si Wimbledon , am ajuns sa castig turnee de Grand Slam si eu stau cu "Ciuruc"? Ce traditii sunt astea, ba?", a comentat Banciu.Radu Banciu i-a dat si un sfat sportivei in privinta alegerii partenerului de viata. "O vad pe Simona Halep la bratul lui Toni Iuruc... Ce ghinion am avut si aici! Ca neam ma refer. De ce nu a putut fata asta sa fie iubita lui Gael Monfils? Ca el e indragostit de Elina Svitolina, care este mai nasoala decat Halep. In locul ei, dupa ce as fi dat de gologani si de toate arenele, as fi fugit in lume. Ma lua unul, Monfils sau Tsonga, ma ducea ca Tarzan pe Jane in jungla si nu ma mai intorceam", a mai spus realizatorul TV.