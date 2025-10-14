Boris Becker o va ajuta pe Simona Halep - cati bani va incasa - surse

Boris Becker a sosit saptamana trecuta in Romania, s-a intalnit cu Simona Halep si Ion Tiriac si va incepe o colaborare cu ocupanta locului 1 in clasamentul WTA.

Libertatea anunta ca fostul mare campion german va fi noul consilier al Simonei Halep.

Becker nu-i va fi antrenor, ci va avea doar rolul de sfatuitor, scrie sursa citata.

Neamtul va primi 20 de mii de euro pe luna, fie cate 10 mii de euro pentru fiecare turneu la care ii va da sfaturi Simonei.

Cel care a intermediat aceasta mutare este Ion Tiriac, care l-a invitat saptamana trecuta pe Becker in Romania, unde a discutat si cu Simona.

Becker are probleme financiare de ceva timp, iar in lumea tenisului a colaborat recent cu Novak Djokovici, din postura de antrenor.

Boris Becker este unul dintre cei mai mari tenismeni din istoria Germaniei, avand trei titluri la Wimbledon.

C.S.

