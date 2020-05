Cand si impotriva cui a venit prima victoria a Simonei Halep in fata unei jucatoare din Top 10 WTA

When was the first time each of the WTA Top 3️⃣0️⃣ scored a victory over a Top 🔟 opponent?



In aceasta lista regasim, bineinteles, si primul succes obtinut de Simona Halep in fata unei jucatoare din Top 10 WTA.La editia din 2011 a US Open-ului, reprezentanta noastra a reusit o surpriza de proportii in prima runda.Simona a invins-o pe favorita numarul 6, chinezoaica Na Li, care cu doar cateva luni inainte se impusese la Roland Garros.A fost 6-2, 7-5 in favoarea Simonei, care pe atunci avea doar 19 ani."In prima runda de la US Open 2011, Simona Halep a produs surpriza in meciul contra campioanei de la Roland Garros, Li Na, inregistrand prima sa victorie in fata unei jucatoare din Top 10 WTA, la doar doua saptamani distanta de la prima sa victorie in fata unei jucatoare din Top 20 WTA", noteaza WTA.Aventura Simonei avea sa se incheie in runda urmatoare, cand a fost invinsa de spaniola Carla Suarez Navarro.I.G.