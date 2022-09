Carla Suarez, despre semifinala cu Simona Halep: Iata ce voi face

Carla Suarez Navarro a prefatat semifinala pe care o va disputa sambata cu Simona Halep in cadrul turneului de la Roma.

Jucatoarea iberica aflata pe locul 10 in clasamentul WTA spune ca se asteapta la o intalnire grea si stie ca, pentru a trece de Simona si a ajunge in finala, trebuie sa joace fara greseala.

"Voi incerca sa nu fac greseli de la inceput pana la sfarsit, sa fiu puternica si sa incerc sa joc agresiv. Ma asteapta un meci greu atat fizic, cat si mental", a spus Carla la conferinta de presa.

"Se aseamana la stil cu mine, dar are un plus de agresivitate. E o jucatoare completa, cu multa incredere in fortele ei si un joc fantastic", a continuat aceasta.

In sferturi, Simona a trecut de Alexandra Dulgheru, scor 6-1, 6-0, in timp ce Carla a invins-o pe Petra Kvitova, scor 6-3, 6-2.

Semifinala dintre cele doua va avea loc sambata dupa-amiaza, la o ora ce urmeaza a fi anuntata de organizatori.

