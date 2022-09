Simona Halep a fost eliminata surprinzator miercuri inca din runda a doua a turneului de Grand Slam de la Roland Garros.

Cum anul trecut a ajuns pana in finala, tenismena noastra va pierde nu mai putin de 1230 de puncte (70 castigate anul acesta, 1300 luate anul trecut).

In aceste conditii, Simona poate ajunge, dupa terminarea Openului Frantei, pe pozitia a 5-a in ierarhia WTA.

In momentul de fata, Simona ocupa locul 3, dupa Serena Williams si Petra Kvitova, insa poate fi depasita destul de usor de Maria Sharapova. Pentru ca acest lucru sa se realizeze, rusoaica mai are nevoie de doar o victorie in Franta.

De asemenea, Halep ar putea fi depasita de daneza Caroline Wozniacki, in cazul in care aceasta va castiga turneul de la Paris.

Presa internationala, despre eliminarea Simonei Halep de la Roland Garros: Soc imens!

Ads

Dezastru pe zgura

Vazuta ca mare favorita inaintea sezonului pe zgura, Simona Halep a dezamagit crunt si a clacat neasteptat la doua turnee unde anul trecut a facut spectacol, Madrid si Roland Garros.

La patru turnee pe zgura a luat parte sportiva noastra, obtinand urmatoarele rezultate:

Stuttgart: semifinale (eliminata de Caroline Wozniacki) ;

Madrid: turul I (eliminata de Alize Cornet) ;

Roma: semifinale (eliminata de Carla Suarez) ;

Roland Garros: turul II (eliminata de Marjana Lucic-Baroni).

Simona Halep, eliminata de la Roland Garros: Prima reactie a veteranei care a invins-o

Urmatoarele turnee

Dupa aceasta eliminare prematura, pentru sportiva romanca va urma o pauza de doua saptamani si jumatate, urmand a reveni pe teren in Marea Britanie. Dar iata turneele la care va lua parte luna viitoare:

15-21 iunie: Birmingham (iarba, 731.000 de dolari) ;

Ads

29 iunie - 12 iulie: Wimbledon (iarba, 11.1 milioane de dolari).

Simona Halep a fost eliminata inca din turul II al Openului Francez de croata Mirjana Lucic-Baroni (locul 70 WTA) in doua seturi, scor 5-7, 1-6.

Surpriza de proportii: Simona Halep, eliminata de la Roland Garros

Mirjana Lucic-Baroni e jucatoarea care a eliminat-o pe Simona si la editia de anul trecut a turneului de Grand Slam de la US Open.