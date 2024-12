Ce masina va conduce Simona Halep in perioada urmatoare

Simona Halep va conduce un Mercedes-AMG S63 4MATIC Cabriolet pe parcursul sezonului cald 2017, conform parteneriatului semnat cu Mercedes-Benz Romania.

Parteneriatul a debutat in primavara acestui an cu Simona Halep la volanul unui model Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupe.

Pe durata colaborarii de durata cu Mercedes-Benz Romania, vedeta tenisului romanesc feminin va avea la dispozitie o suita de modele Mercedes-AMG, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

"Simona Halep reprezinta un exemplu de pasiune pentru performanta si excelenta sportiva si suntem mandri sa facem echipa cu ea in anul aniversar al semicentenarului Mercedes-AMG. Atat Simona, cat si Mercedes-Benz Romania au acelasi tel - sa fim The Best, iar asta face acest parteneriat sa fie unul autentic si o potrivire perfecta pentru ambele parti", a declarat Philipp Hagenburger, Managing Director Passenger Cars si CEO Mercedes-Benz Romania.

"Sunt foarte incantata de acest parteneriat si ma bucur sa am parte de sustinerea Mercedes-Benz Romania in acest an important, atat pentru mine, cat si pentru Mercedes-AMG. Imi doresc ca aniversarea a jumatate de secol de existenta AMG sa fie una memorabila si, continuand traditia sportiva a grupului, sa realizam cat mai multe performante impreuna", a declarat Simona Halep.

Parteneriatul marcheaza aniversarea a 50 de ani de excelenta si performante sportive specifice Mercedes-AMG.

