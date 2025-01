Ce salariu ii ofera Simona Halep lui Andrei Pavel - surse

Simona Halep l-a cooptat pe Andrei Pavel in staff-ul sau in urma cu o saptamana, dupa eliminarea de la US Open.

Fostul tenismen o va antrena pe Simona in paralel cu Darren Cahill si va avea un salariu de 8 mii de euro pe luna, conform Libertatea.

In plus, Simona ii va asigura si transportul si cazarea la toate turneele.

Pentru Pavel, cooptarea in staff-ul Simonei a venit la fix, mai ales ca in ultima perioada se confrunta cu probleme financiare, scrie sursa citata.

Spre deosebire de Pavel, australianul Darren Cahill castiga 1 milion de dolari pe an si 10% din premiile incasate de Simona.

Andrei Pavel a antrenat-o in trecut pe Tamira Paszek si a mai avut o tentativa esuata cu Jelena Jankovici.

Pana sa fie cooptat in staff-ul Simonei, Pavel era antrenor nejucator la echipa de Cupa Davis a Romaniei.

