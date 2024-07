Ce spune Carla Suarez Navarro inainte de duelul cu Simona Halep, in optimile de la US Open

Jucatoarea de tenis din Spania Carla Suarez Navarro o va infrunta pe Simona Halep in optimile de finala de la US Open, iar pana la acel duel, care va avea loc luni seara, iberica a oferit un interviu pentru presa din SUA.

Locul 12 WTA, Navarro, care nu a pierdut set pana acum la Flushing Meadows, a anuntat ca are o tinta importanta in acest an in SUA: "Nu am de gand sa pierd in sferturi sau in optimi. Imi doresc mai mult daca tot am ajuns in a doua saptamana a turneului. Vreau sa joc finala", puncta sportiva din Spania.

"N-am avut rezultate anul trecut, asa ca am incercat sa fiu mai concentrata, mai relaxata. Acum joc bine la Grand Slam-uri, insa vreau mai mult", mai adauga Suarez, care a trecut in turul III de Elena Vesnina din Rusia, scor 6-4, 6-3.

De 10 ori s-au intalnit cele doua in circuitul WTA, cate 5 victorii avand fiecare.

In sapte partide din cele 10 s-a ajuns in set decisiv, iar Halep a castigat 5 din cele 6 partide disputate pe suprafata de joc rapida.

Singurul esec pe hard a avut loc chiar la US Open, cand Simona, actualmente pe 5 WTA, pierdea in 3 seturi in turul II.

Halep - Suarez Navarro va avea loc luni seara, la o ora ce va fi anuntata si va fi in direct pe Ziare.com.

D.A.

