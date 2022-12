Ce spune Mihai Sora despre caricatura cu Simona Halep din Charlie Hebdo

Filosoful Mihai Sora afirma, referindu-se la caricatura privind victoria Simonei Halep la Roland Garros aparuta in publicatia satirica Charlie Hebdo, ca aceasta ironizeaza tocmai "mintile intepenite in stereotipuri etnice", concluzia sa fiind ca, "umor indoielnic sau nu, satira subtire ori groasa, este, in final, consternant sa vezi romani (cata frunza, cata iarba) care si-ar lua mintenas pusca din cui si l-ar ciurui pe caricaturist".

"Dragi prieteni, pe scurt: 1. Publicul-tinta al caricaturii din Charlie Hebdo este cel francez (lucru pe care nu par sa-l inteleaga toti comentatorii nostri) . 2. Desenul ironizeaza tocmai mintile intepenite in stereotipuri etnice (acele toxine pe care le cunoastem prea bine), motiv pentru care nici nu apare numele Simonei alaturi, caci nu EA, ca atare, face obiectul ironiei", isi incepe Mihai Sora postarea.

El explica faptul ca este vorba despre "o rama in rama (unde nu scrie 'ceci n'est pas une pipe', nici nu figureaza vreun omulet galben alaturi, incat sa priceapa si cei care nu au exercitiul lecturii unui desen) ".

"Umor indoielnic sau nu, satira subtire ori groasa, este, in final, consternant sa vezi romani (cata frunza, cata iarba) care si-ar lua mintenas pusca din cui si l-ar ciurui pe caricaturist", este concluzia lui Mihai Sora.

Publicatia franceza de satira Charlie Hebdo a ironizat victoria Simonei Halep la turneul de la Roland Garros publicand sub titlul "O romanca castiga Roland Garros-ul" o caricatura reprezentand o persoana care ridica trofeul deasupra capului si spune "Fier vechi, fier vechi".

