Ce spune Viktoria Kuzmova inaintea meciului cu Simona Halep din optimile de la Madrid

Slovaca Viktoria Kuzmova a vorbit despre meciul pe care il va disputa impotriva Simonei Halep in optimile de finala ale turneului de la Madrid.

Ocupanta locului 46 in clasamentul WTA a afirmat ca se simte excelent inaintea duelului cu Simona, chiar daca este constienta ca porneste cu sansa a doua.

"Sunt bucuroasa ca am reusit sa ajung in aceasta faza a competitiei pentru prima data la Madrid. Ma simt grozav pe teren, mingea sare foarte mult pe acest teren, iar acest lucru ma avantajeaza.

Desigur, cu Simona nu va fi deloc usor, stim cu totii ce fel de jucatoare este, dar sunt pregatita de aceasta provocare", a spus Kuzmova inaintea duelului cu Simona.

Simona si Kuzmova nu s-au mai intalnit niciodata in circuitul WTA.

Slovaca are 20 de ani si in ultima perioada a obtinut rezultate din ce in ce mai bune. Anul acesta a ajuns in semifinale la Auckland si in sferturile de finala de la Dubai.

Partida dintre Simona si Kuzmova va incepe la ora 13:00, in direct pe Ziare.com.

