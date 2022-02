Cele doua recorduri pe care le-ar bifa Simona Halep, daca ar triumfa la Cincinnati

Simona Halep este pe cale sa devina in premiera campioana la Cincinnati, dupa doua finale ratate in 2015 si 2017, daca va castiga ultimul act programat duminica seara la Ohio, de la 21, cu Kiki Bertens din Olanda.

Se intalnesc locurile 1 si 17 in lume, iar Simona poate face dubla Montreal - Cincinnati in 2 saptamani, lucru absolut remarcabil, putand deveni singura femeie care face acest lucru, din 2009 incoace, de cand turneul de pe hard american a devenit unul de categorie Premier 5.

S-a intamplat acest lucru doar in circuitul masculin, atunci cand Rafa Nadal castiga in 2013 in Canada si apoi peste o saptamana si la Cincinnati.

In plus, Halep si-ar egala o performanta veche din 2013, aceea de a castiga doua turnee consecutive.

Atunci, in vara acelui an, Halep devenea campioana in iunie la Nurnberg, dupa o finala cu germanca Andrea Petkovici, scor 6-3, 6-3, iar peste o saptamana se impunea pe iarba de la 's-Hertogenbosch, Olanda, dupa 6-4, 6-2 cu Kirsten Flipkens din Belgia.

Partida dintre Halep si Bertens este LIVE pe Ziare.com de la ora 21.

Vezi si:

Analiza facuta de Kiki Bertens inainte de finala cu Simona Halep de la Cincinnati

Distanta uriasa pe care o poate avea Simona Halep fata de locul 2 in clasamentul WTA, daca va triumfa la Cincinnati

Totul despre Kiki Bertens, adversara Simonei Halep din finala turneului de la Cincinnati