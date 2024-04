Cotele la pariuri pentru castigatoarea turneului de la Miami: Vezi care sunt favoritele

Turneul de la Miami a ajuns in faza sferturilor de finala, iar casele de pariuri si-au actualizat oferta.

In cursa pentru trofeu au mai ramas doar 8 tenismene, printre care si Simona Halep, vazuta drept principala favorita de catre bookmakeri.

Simona are cota 3.80 pentru un succes la Miami, unde cea mai buna performanta a intregistrat-o in 2015, cand a ajuns pana in semifinale.

Petra Kvitova e vazuta cu sansa a doua, avand cota 4.00, iar Karolina Pliskova are sansa a 3-a, primind cota 6.00.

Cotele pentru castigatoarea turneului de la Miami:

1. Simona Halep 3.80

2. Petra Kvitova 4.00

3. Karolina Pliskova 6.00

4. Ashleigh Barty 7.00

5. Qiang Wang 12.00

-. Anett Kontaveit 12.00

-. Su-wei Hsieh 12.00

8. Marketa Vondrousova 15.00

Programul sferturilor de finala de la Miami:

Marti:

Su-wei Hsieh - Anett Kontaveit

Petra Kvitova - Ashleigh Barty

Miercuri:

Karolina Pliskova - Marketa Vondrousova

Simona Halep - Wang Qiang

Anul trecut, turneul de la Miami a fost castigat de Sloane Stephens, eliminata anul acesta inca din turul trei.

I.G.