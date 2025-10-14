Culoarul Simonei Halep spre finala Wimbledon: Ce pericole mai sunt pe drum

Joi, 06 Iulie 2017, ora 17:57
15300 citiri
Culoarul Simonei Halep spre finala Wimbledon: Ce pericole mai sunt pe drum
Foto: lta.org.uk

Simona Halep a ajuns in turul III al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, iar pe partea ei de tabel n-a mai ramas nicio favorita.

Astfel, daca o va invinge vineri pe Peng Shuai, locul 37 in clasamentul WTA, Simona va juca mai departe in optimi cu castigatoarea partidei dintre Victoria Azarenka, abia revenita in circuitul WTA dupa ce a nascut, si Heather Watson, aflata pe pozitia 102.

Mergem mai departe si vedem ca in sferturi cea mai periculoasa adversara se anunta a fi Johanna Konta.

Semifinalele ar putea aduce revansa cu Jelena Ostapenko sau o noua confruntare de foc cu Elina Svitolina.

Iar finala ar putea fi una spectaculoasa, chiar pentru prima pozitie in clasamentul WTA, cu Angelique Kerber sau Karolina Pliskova.

Culoarul Simonei Halep la Wimbledon:

turul III: Peng Shuai;

optimi: Victoria Azarenka sau Heather Watson;

sferturi: Johanna Konta (posibil)

semifinale: Jelena Ostapenko sau Elina Svitolina (posibil) ;

finala: Angelique Kerber sau Karolina Pliskova (posibil).

Wimbledon 2017 se desfasoara in perioada 3-16 iulie.

I.G.

