Simona Halep, la final de 2020: Adevaratii super eroi ai acestui an sunt medicii care lupta pentru noi in fiecare zi

Romanca spune intr-o postare pe retele de socializare ca adevaratii eroi din acest an sunt mediciii care lupta in linia intai, impotriva pandemiei de COVID - 19."2020... ce sa spun? A fost unul dintre cei mai dificili ani din viata noastra. Cand mi-a fost luat tenisul, am facut un pas inapoi si mi-am dat seama cat de recunoscatoare am fost ca pot face sportul pe care il iubesc pentru a trai.Am fost mandra sa revin si sa castig doua titluri, sa construiesc o serie de victorii de 17 meciuri si sa termin in top 4 pentru al 7-lea an consecutiv.Vreau sa multumesc echipei mele pentru toata munca depusa si pentru sacrificiile facute in acest an. Nu a fost usor, dar am invatat cu totii multe. Adevaratii super eroi ai acestui an, totusi, sunt asistentii medicali care lupta pentru noi in fiecare zi.Abia astept sa va vad pe toti pentru sezonul 2021, Simo", a scris Halep pe facebook.Romanca se pregateste pentru turneul de la Australian Open , unde va trebui sa suporte conditii dure de carantina.Simona Halep nu va putea petrece mai mult de 5 ore in afara hotelului si acel timp va fi dedicat antrenamentelor pe terenul de tenis.