Darren Cahill, cuvinte de lauda la adresa Simonei Halep: "Romanii castiga speranta atunci cand o privesc"

El spune ca romanca fosta lidera mondiala WTA este mereu o sursa de inspiratie pentru toti romanii. Intr-un interviu acordat celor de la EuroSport, Cahill a vorbit despre Simona, pe care o antreneaza inca din 2015, dar cu o pauza de un an intre finalul lui 2018 si inceputul lui 2020."Romanii invata multe lucruri de la Simona. Are 1 metru si 68 de centimetri, este o domnita, dar are o inima uriasa si vointa incredibila in a fi brilianta. Romanii castiga speranta privind-o.Daca ea poate sa o faca, atunci putem si noi. Stiu ca e doar un sport, dar uneori e mai mult de-atat pentru ca murim si inviem din cauza rezultatelor din sport. Ma bucura foarte mult ca Romania e atat de mandra de Simona", puncta Cahill pentru televiziunea mai sus citata.El a fost rugat sa faca si o comparatie intre tara sa natala si Romania, vorbind mai ales despre mentalitatile din cele 2 tari: "Romania si Australia se aseamana foarte mult din multe puncte de vedere. In Australia, ne simtim atat de departe, deconectati, si trebuie sa calatorim atat de mult pentru a face ceva la nivel global. In Romania, chiar daca e mult mai aproape, exista o chestiune de mentalitate. Cand intrebi un roman daca poate face ceva, raspunsul este nu. Reactia naturala este 'nu, nu putem face asta!'. Australienii sunt exact opusul. Chiar daca nu putem face ceva, spunem ca facem, macar incercam.De aceea avem o conexiune atat de buna, eu si Simona. Prima ei emotie este nu. Aici avem o problema. Eu sunt exact invers", mai puncta reputatul antrenor, care i-a mai avut la comanda sa si pe Andre Agassi sau Lleyton Hewitt.Cu Darren Cahill la timona, Simona Halep a cucerit primul sau trofeu de Mare Slem, la Paris, Roland Garros , in 2018. Tot in perioada Cahill, Simona a mai jucat doua finale pe care le-a pierdut, la Roland Garros (2017) si Australian Open (2018).In prezent, Simona Halep ocupa locul 2 mondial WTA . Toate turneele de tenis au fost suspendate din cauza pandemiei de coronavirus pana la mijlocul lunii iulie.Citeste si:D.A.