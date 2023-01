Darren Cahill da cartile pe fata: Ramane antrenorul Simonei Halep si in 2016?

Darren Cahill a vorbit in premiera despre continuarea colaborarii cu Simona Halep si in 2016.

Tehnicianul de la Antipozi a evitat sa dea un raspuns ferm, lasand insa sa se inteleaga faptul ca ar fi dispus sa lucreze in continuare cu sportiva noastra.

Cahill mai spune ca este bun prieten cu Simona si ca ii va fi alaturi indiferent de decizia pe care aceasta o va lua.

"Situatia mea este una complicata, nu sunt o alegere perfecta pentru nimeni pentru un job full-time, pentru ca asta de regula inseamna peste 40 de saptamani petrecute pe drumuri. Am o familie cu doi copii micuti, in Australia, si am contract cu ESPN pentru 3 din 4 turnee de Mare Slem. Cei de la ESPN au fost amabili si mi-au dat liber pentru meciurile Simonei de la US Open - am valorificat la maximum acest avantaj, dar nu sunt convins ca asta ar putea continua. Incheierea programului Adidas ma elibereaza intr-adevar pentru anul viitor si in acelasi timp, ma elibereaza de interdictia de a antrena impotriva unei alte sportive Adidas. Cu siguranta, la anul voi avea aceasta optiune de a lucra mai multe saptamani cu un singur jucator, caruia sa ma dedic total.

Voi fi mereu in coltul Simonei. O consider pe Simo prietena in primul rand, apoi jucatoare de tenis. Stiu ca asta nu raspunde intrebarii tale, dar vom vedea ce ne rezerva viitorul. Perioada de dupa Wimbledon a fost buna pentru amandoi. Ei, i-a dat o gura de oxigen, eliberand-o de presiunea deciziei privind un antrenor full-time, lasandu-i timp sa cantareasca bine situatia. Mie, mi-a dat oportunitatea de a-i cunoaste mai atent tenisul, din postura de antrenor principal. In cele din urma, sper ca Simona sa gaseasca o situatie in care sa se simta cu adevarat multumita si un rol pe care sa il ia in calcul pentru un plan de 3-5 ani, fie ca este cu mine sau cu un alt antrenor. Voi fura una dintre replicile Simonei, pe care o foloseste destul de des, cu zambetul pe buze: Vom vedea", a declarat Cahill pentru ProSport.

Simona Halep si Darren Cahill au colaborat in acest an prin intermediul programului Adidas Player Development, australianul nefiind platit de romanca.

Programul se incheie insa la sfarsitul anului, iar Simona ar trebui sa ii ofere un contract lui Cahill daca vrea ca acesta sa ii fie alaturi si in 2016.

Tehnicianul de la Antipozi este unul dintre cei mai scumpi antrenori din tenis, cu un tarif estimat la un milion de dolari pe sezon.

Halep si Cahill vor mai colabora pe parcursul Turneului Campioanelor, din Singapore.

