Darren Cahill, despre relatia cu Simona Halep: Nu este de acord mereu cu ce spun

Australianul spune ca cei doi nu sunt tot timpul pe aceeasi lungime de unda, dar gasesc mereu o cale de mijloc.De asemenea, Cahill a mentionat ca o incurajeaza pe Simona sa spuna mereu ce are pe suflet."Simona nu este de acord mereu cu ce spun, insa mereu cautam sa facem ce este mai bine pentru ea. Cu cat jucatorii vorbesc mai mult, cu cat pun mai multe intrebari, nu exista intrebare proasta, singura intrebare proasta este aceia pe care nu o adresezi, cu atat este mai usor pentru antrenori. O incurajez mereu pe Simona sa exprime ce simte", a declarat Darren Cahill pentru Digi Sport Apoi, Darren a explicat in ce fel l-a ajutat pe el colaborarea cu Simona Halep."Eu i-am fost Simonei de folos, dar si ea mie. Am avut ocazia sa vad un alt mod de viata, alta personalitate. Simona este foarte puternica si incredibil de determinata sa ajunga pe cele mai inalte culmi ale acestui sport. A facut tot ce i-a stat in putinta pentru a realiza asta. A trebuit sa traga din greu pentru a reusi, de aceea si-a dezvoltat o personalitate foarte puternica. Merita din plin tot ce a realizat pana acum in cariera. Din fericire, are doar 28 de ani, mai are destul de jucat, are vreo 3-4 ani in fata pentru a mai realiza si alte lucruri marete", a adaugat Cahill.Colaborarea dintre Simona Halep si Darren Cahill a inceput in 2015, dar cei doi au mai lucrat si in trecut impreuna pentru scurt timp, in cadrul unui program al Adidas.Sub comanda lui Darren Cahill, Simona a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA si a reusit sa castige primul Grand Slam din cariera, la Roland Garros 2018.In 2019, cei doi nu au lucrat impreuna, dar la finalul anului trecut australianul a anuntat ca revine in echipa Simonei.C.S.