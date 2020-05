Darren Cahill dezvaluie care e primul lucru pe care l-a remarcat la Simona Halep: Am ramas mirat

Ziare.

Antrenorul australian spune ca a ramas mirat de dorinta de cunoastere a Simonei Halep si de faptul ca aceasta ii tot punea intrebari despre felul in care isi poate imbunatati jocul."Am fost cu adevarat surprins sa aflu cat de inteligenta era ca jucatoare de tenis. Imi punea o multime de intrebari, daca sa puna mai mult spin, daca sa vina mai in fata. Esti mereu mirat ca antrenor cand o jucatoare iti pune atat de multe intrebari.Atunci iti dai seama ca are un IQ grozav. Chiar daca era deja o jucatoare de top stiam ca mai e loc de imbunatatire si in cele din urma a devenit o castigatoare de Grand Slam", a spus Darren Cahill pentru Eurosport.Colaborarea dintre Simona Halep si Darren Cahill a inceput in 2015, dar cei doi au mai lucrat si in trecut impreuna pentru scurt timp, in cadrul unui program al Adidas.Sub comanda lui Darren Cahill, Simona a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA si a reusit sa castige primul Grand Slam din cariera, la Roland Garros 2018.In 2019, cei doi nu au lucrat impreuna, dar la finalul anului trecut australianul a anuntat ca revine in echipa Simonei.C.S.