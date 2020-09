Fanii protesteaza dupa ce Halep a primit cu 10 euro mai putin decat Djokovic pentru titlul de la Roma

Djokovic, care l-a invins luni in finala pe argentinianul Diego Schwartzman, cu 7-5, 6-3, obtinand al 36-lea sau titlu ATP Masters 1.000, a primit un cec de 205.200 euro, in timp ce Halep a fost recompensata cu un premiu cu 10 euro mai mic pentru titlul in turneul Premier 5, in urma unei finale in care Karolina Pliskova (Cehia) s-a retras din cauza unei accidentari la scorul de 6-0, 2-1 pentru romanca.Organizatorii turneelor de Mare Slem au optat pentru a oferi premii egale la masculin si feminin, insa fanii au deplans situatia de la Roma, unde premiul Simonei Halep a fost frustrant de aproape ca al lui Djokovic, insa nu egal.''Oamenii care au facut diferenta la premii sunt misogini. Punct'', a scris pe Twitter un iubitor al tenisului.''Parca zici ca daca au avut asa mare nevoie de acei 10 euro pentru a se simti mai barbati, in iad cu ei'', a scris altul.Anul trecut, la Roma, campionul Rafael Nadal a primit un cec de 958.055 euro, aproape dublu fata de campioana Karolina Pliskova.Impactul financiar al pandemiei de coronavirus a redus premiile totale la masculin la 3,47 milioane euro, iar la feminin la 1,69 milioane euro.