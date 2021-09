E și finala Simonei Halep! Cum le-a ajutat românca pe Emma Răducanu și Leylah Fernandez. Fotografii de colecție

Răducanu, ocupanta locului 150 în clasamentul WTA înaintea acestei competiţii, se va lupta pentru trofeu cu o altă tânără speranţă a tenisului mondial, canadianca Leylah Fernandez (19 ani, locul 78 WTA ), care a reuşit la rândul ei să o elimine în penultimul act pe belarusa Arina Sabalenka, numărul 2 mondial, de care a dispus în trei seturi: 7-6 (7/3), 4-6, 6-4.Finala dintre Emma Răducanu şi Leylah Fernandez, programată sâmbătă, va fi prima între două adolescente la un turneu major, după cea câştigată de americanca Serena Williams în faţa elveţiencei Martina Hingis, la ediţia din 1999 a Openului Statelor Unite, conform site-ului WTA Tour.Interesant e faptul că atât Emma Răducanu cât și Leylah Fernandez au fost inspirate la începutul carierei de românca Simona Halep (29 de ani).În cazul Emmei Răducanu, ea a declarat mereu că Simona Halep reprezintă modelul de urmat în ceea ce privește tenisul. De altfel, în 2014, la Wimbledon , în perioada exploziei Simonei în circuitul WTA, Halep s-a fotografiat cu micuța Emma Răducanu, care n-avea atunci decât 11 ani.Cinci ani mai târziu, la Toronto, după ce Simona Halep a triumfat la Wimbledon , românca i-a făcut o surpriză colosală tinerei Leylah Fernandez (16 ani).”În timpul atrenamentului, directorul de la Tennis Canada a venit la mine și mi-a spus că are vești. Credeam că îmi spune că nu voi putea juca la dublu, dar a spus: ”Simona te-a ales pe tine să joci dublu cu ea”. Am rămas fără cuvinte pentru câteva minute, dar am fost atât de fericită și am acceptat imediat”, a recunoscut Leylah.