Garbine Muguruza o ataca pe Maria Sharapova inaintea meciului cu Simona Halep

Iberica Garbine Muguruza, considerata principala favorita la castigarea US Open, a atacat-o pe Maria Sharapova inaintea confruntarii cu Simona Halep.

Chestionata pe tema confruntarii dintre Sharapova si Simona, Muguruza a afirmat ca rusoaica nu avea ce sa caute la acest turneu intrucat a fost prinsa dopata. Sharapova participa la US Open doar pentru ca organizatorii i-au acordat un wild card.

"Cand ai fost suspendata, trebuie sa muncesti pentru a reveni, sa mergi sa joci la turnee. Trebuie sa muncesti din greu si sa meriti sa fii aici. Eu cred ca asta este calea de urmat!", a spus Muguruza intr-o conferinta de presa.

Simona Halep si Maria Sharapova se vor intalni in primul tur de la US Open, in aceasta noapte de la ora 2:00, intr-un meci transmis in direct de Ziare.com.

Rusoaica o conduce cu 6-0 pe Simona in meciurile directe de pana acum, dar ultimul a avut loc in 2015.

Sharapova a fost suspendata pentru consum de substante interzise si nu a avut rezultate bune de la revenirea in tenis.

In plus, rusoaica vine dupa o accidentare ce a tinut-o departe de teren in ultimele doua luni.

C.S.