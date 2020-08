Halep, catre organizatorii Praga Open: "Ati reusit sa ne faceti sa ne simtim in foarte mare siguranta, chiar daca m-am plictisit foarte mult in camera, zece zile"

"Vreau sa va multumesc tuturor ca ati venit astazi sa ne sustineti. Stiu ca sunt conditii grele si vremuri grele, dar apreciez cu adevarat ca ati venit sa ne sustineti, azi, in finala.Vreau sa-i multumesc de asemenea lui David (n.r. - David Trunda, directorul turneului) pentru o saptamana grozava, pentru o treaba extraordinara, stiu ca nu este usor, tinand cont de toate regulile, dar ati reusit sa ne faceti sa ne simtim in foarte mare siguranta, chiar daca m-am plictisit foarte mult in camera, zece zile. Va multumesc pentru tot, a fost o saptamana grozava.Vreau sa le multumesc celor de la WTA si tuturor sponsorilor, presedintelui federatiei, pentru ca ati facut acest turneu posibil. Dupa o atat de lunga pauza, a fost cu adevarat placut sa simt din nou senzatia de a fi pe teren.Sunt fericita ca am reusit sa castig acest turneu, am mai fost la Parga cu aproximativ 15 ani in urma, dar nu-mi mai amintesc foarte bine cum a fost fost. Dar m-am simtit grozav si mi-am placut. Deci va multumesc si sper sa revin in viitor aici", a declarat Halep, la festivitatea organizata dupa finala.Finalistele au primit trandafiri, organizatorii introducand tulpinile florilor prin racordajul rachetelor. De asemena, cele doua sportive si-au luat singure trofeele.Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA International de la Praga, dupa ce a invins-o, in finala, cu 6-2, 7-5, pe belgianca Elise Mertens, locul 23 WTA si cap de serie numarul 3. Acesta a fost primul turneu disputat de Simona Halep din februarie, dupa intreruperea circuitului feminin cauzata de pandemia de coronavirus. Pentru sportiva romana, succesul de la Praga Open este trofeul cu numarul 21 din cariera, al doilea in acest an, in 38 de finale jucate.Halep are acum 4-1 in intalnirile directe cu Elise Mertens si romanca si-a luat revansa dupa ce belgianca a privat-o de un trofeu, in finala editiei 2019 a Qatar Open (scor 3-6, 6-4, 6-3).