Halep vrea sa dea lovitura cu vinul sau peste hotare. A investit jumatate de milion de euro in zeci de hectare de vita de vie

Romanca a investit o parte din banii castigati in sport in imobiliare si intr-o afacere draga familiei sale.Halep a cumparat zeci de hectare de teren in judetul Constanta, unde a plantat vita de vie si vrea sa-si deschida o crama.Doi nepoti ai familiei Halep sunt cei care se vor ocupa de aceasta afacere.Tenismena are de gand sa scoata pe piata in cativa ani un vin, care sa fie cunoscut la nivel international si care sa-i poarte numele.In jur de 500.000 de euro a dat sportva pe teren, care mai ridica un hotel de lux in centrul orasului Constanta.Halep mai detine doua hoteluri, in Brasov si in Poiana Brasov.Peste 30 milioane de euro a castigat romanca din tenis.Simona Halep termina anul pe locul doi in lume. Sportiva din tara noastra ar fi putut sa fie pe primul loc, insa nu a castigat turneul de la Roland Garros