Simona Halep a castigat un proces cu ANAF. Cati bani trebuie sa primeasca sportiva

In februarie, romanca a a contestat la Judecatoria Constantei o decize ANAF, prin care se cerea executarea silita a Simonei Halep din cauza neplatii unor impozite la anumite bunuri pe care aceasta le are in orasul de la malul marii.Pana la urma, Judecatoria Constanta a admis contestatia la executare si decizia initiala a fost anulata."Dispune intoarcerea executarii silite pentru suma totala de 178.364 lei, sens in care obliga intimata (nr. Finantele Publice) la restituirea catre contestatoare (n. red. - Simona Halep) a sumei totale de 178.364 lei executate in mod nelegal, precum si la plata dobanzii aferente sumei totale de 178.364 lei, calculate conform art. 174 alin. (5) C. proc. fiscala de la data achitarii fiecarei sume componente a sumei de restituit - 58.491 lei reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate si 119.873 lei reprezentand impozit pe venit aferent declaratiei unice - si pana la data restituirii integrale", se arata in hotararea Judecatoriei Constantei.Decizia nu este definitiva, poate fi atacata cu apel in 10 zile de la data comunicarii, scrie ziuaconstanta.ro