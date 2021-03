Schimbare in echipa Romaniei de tenis feminin. Cine va fi noul sef al Simonei Halep

"Nu mai sunt capitanul nejucator al echipei de FedCup, o sa fiu in preajma echipei. FedCup-ul intra intr-o noua etapa din punctul meu de vedere si vine o generatie tanara si am considerat ca un suflu mai tanar, mai proaspat sa preia aceasta generatie si sa munceasca in urmatorii ani. Monica Niculescu este pentru momentul acesta capitanul nejucator pentru aceasta prima intalnire. Bineinteles, va fi ajutata de Simona Halep cu sfaturi si de Alina Tecsor, care a ramas in continuare acolo.Generatia noua intra pe maini bune si sper sa vedem rezultate. Eu voi ramane alaturi de echipa, voi fi acolo mereu, dar nu voi mai fi pe banca, in pozitia de capitan. Nu am niciun regret, a fost o experienta frumoasa si faptul ca o sa fiu intotdeauna langa ele ma face sa ma simt foarte bine.Am o prietenie foarte stransa si cu Simona si cu celelalte fete. Poate este o chestiune si de varsta, eu anul acesta implinesc 60 de ani si uneori cred ca generatiile tinere au nevoie de mai multa energie si poate de persoane mai apropiate de varsta lor", a declarat Segarceanu, intr-un interviu la Radio Timisoara.Florin Segarceanu era capitan nejucator al echipei Romaniei din 31 octombrie 2017. El a facut echipa cu antrenoarea Alina Tecsor-Cercel.Romania va intalni Italia, in barajul pentru mentinerea/promovarea in Grupa Mondiala a Billie Jean King Cup, fosta FedCup. Meciurile vor avea loc in 16 si 17 aprilie, la Cluj-Napoca.CITESTE SI: