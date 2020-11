Simona Halep, atacata de conspirationisti, dupa ce s-a vindecat de COVID- 19. "Ce suma ti-au oferit ca sa minti lumea? Imi erai simpatica, dar m-ai dezamagit"

Tenismena le-a multumit medicilor pentru perioada cand ea a fost bolnava de coronavirus si doctorii i-au oferit tot sprijinul.Conspirationistii s-au intrecut in tot felul de mesaje negative la adresa Simonei Halep, pe pagina de socializare a sportivei.Iata cateva dintre ele:"Pacat. Imi erai simpatica, dar m-ai dezamagit. Stiu ca ai facut bani, e meritul tau, dar sa iei partea la mascarada covid...Trist"Nu e vorba de bani, nu fiti naivi. E vorba de numarul mare de urmaritori si de a convinge lumea de existenta acestui virus. Astfel de postari vor aparea tot mai des""Doamne. Si tu ai picat in plasa lor? Te-am admirat, dar mi-a trecut""Stai ca iti dau unfollow. Acum ca te-ai vindecat de Covid, sper ca te-ai vindecat si de bani""Cum de se imbolnavesc doar persoane cunoscute, apoi se vindeca miraculos? Oare nu mai exista raceala?""Bravo, Simona! Tu mai lipseai, ca simbol national, sa le faci reclama. Ce suma ti-au oferit sa minti o lume intreaga? Pacat""Imi pare rau sa o spun si totusi am s-o fac. E pacat sa cazi in aceeasi plasa cum au cazut si alte vedete TV si functionari, jurnalisti, totul se rezuma la bani. Multe cazuri de coronavirus sunt false. E trist ce se intampla".Simona Halep anuntase pe 31 octombrie ca s-a imbolnavit de coronavirus, iar la peste o saptamana distanta, sportiva a scris un mesaj pe retele de socializare in care a spus ca s-a vindecat de aceasta boala.