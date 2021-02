Simona Halep, atentionata de Victor Hanescu. "E talentata, dar ar putea sa munceasca mai mult"

El crede ca sportiva mai trebuie sa lucreze la partea de fizica. Simona Halep a fost invinsa in sferturile de finala de la Australian Open , de Serena Williams "E o jucatoare fantastica, un talent foarte mare. E talentata, incredibil de talentata! Cred ca ar putea sa munceasca mai mult, parerea mea.Din ce am vazut la ultimele meciuri , cred ca pe partea fizica i-ar trebui o pregatire mult mai serioasa! Sunt convins ca lucreaza, dar cred ca ar putea sa faca lucrurile mult mai bine.Ea compenseaza foarte mult din talent, din usurinta ei de a se deplasa. Dar la nivelul de sus, de top, conteaza orice ajustare," a declarat Victor Hanescu pentru as.ro", a spus Hanescu pentru as.roIn comparatie cu Simona Halep , Hanescu are doar un singur titlu in cariera de jucator profesionist, la Gstaad, in 2008.Sportiva din Constanta are 22 de titluri obtinute, dintre care doua sunt la turnee de Grand Slam, la Roland Garros , 2018, si Wimbledon , 2019.CITESTE SI: