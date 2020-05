In ce conditii reincepe tenisul in Romania: Anuntul facut de MTS

Ziare.

com

El spune ca la competitiile de tenis va fi permis accesul doar al jucatorilor si al arbitrului de scaun."Proba de simplu a tenisului va avea cateva chestiuni clare. Pe un teren de tenis, e permis accesul a cel mult trei participanti. Nu e permis accesul copiilor de mingi, nici schimbarea terenului.Jucatorii vor trebui sa-si marcheze propriile mingi si sa le foloseasca doar pe acesteea la serviciu. Toate echipamentele sportive trebuiesc dezinfectate, echipamentul trebuie pus in pungi speciale", a spus Stroe, citat de Gsp De asemenea, Stroe a mentionat ca isi pastreaza dorinta de a-i obliga pe fotbalisti sa ramana in cantonamente si sa evite contactul cu lumea exterioara."Nu vad niciun fel de motiv ca echipele sa dramatizeze ca doua saptamani sau o luna de zile vor sta in cantonament. Nu vreau sa risc in a avansa o data vizavi Liga 1 . Pe data de 20 iulie ar trebui sa finalizam competitiile pentru a ne trimite echipele in competitiile europene. Indata ce vom reporni antrenamentele, asa ca puteti anticipa raspunsul meu privind reluarea Ligii 1.Pana la data de 1 iunie, sau chiar 25 mai, o sa stim daca putem relua competitiile. Nu fac referire doar la Liga 1, ci la toate competitiile care ne vor solicita acest lucru. Vom putea avansa un calendar", a adaugat Stroe.C.S.