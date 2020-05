Inca o tenismena a acceptat provocarea Simonei Halep - ce scor a obtinut (Video)

Ziare.

Sportiva noastra si-a provocat colegele de circuit sa faca un exercitiu aparte in living.Astfel, Simona a lansat saptamana trecuta provocarea numita "The Baseline Blitz".In propriul living, Simona si-a folosit incaltamintea pe post de jaloane si, timp de 45 de secunde, a reusit 32 de repetari.In schimb, Vikhlyantseva a facut exercitiul propus de Simona doar de 27 de ori. Astfel, recordul Simonei ramane in picioare.C.S.