Justine Henin i-a pus o intrebare delicata Simonei Halep: Raspunsul sincer al sportivei noastre

Belgianca a intrebat-o pe Simona la ce s-a gandit dupa ce a pierdut primul set al finalei de la Roland Garros 2018, impotriva lui Sloane Stephens."Faptul ca Simona Halep a revenit in finala cu Sloane Stephens dupa ce a pierdut primul set arata ca are o forta mentala foarte mare. Admir foarte mult asta la ea!Ma intrebam, Simona, cand ai pierdut primul set din acea finala, te gandeai ca va fi aceeasi poveste? (sa piarda din nou o finala de Grand Slam - n.red.) La ce te gandeai?", a spus Justine Henin intr-o discutie cu Simona Halep la Eurosport.Simona a oferit un raspuns plin de sinceritate si a marturisit ca s-a gandit ca nu va castiga niciodata un Grand Slam."Ma gandeam. Am avut un moment in care am zis ca nu pot castiga vreodata un Grand Slam. Mai jucasem cu Sloane si castigasem. Mi-am zis ca daca pierd din nou inseamna ca nu pot sa gestionez presiunea si sa castig un Grand Slam. Mi-am pus in minte ca trebuie sa schimb ceva, sa fiu mai agresiva.Am zis ok, totul e pierdut, dar hai sa schimb ceva. Oricum, ea a jucat incredibil. Nu ma asteptam niciodata sa joace atat de bine pe zgura", a raspuns Simona.3-6, 6-4, 6-1 a fost scorul finalei dintre Simona Halep si Sloane Stephens, dupa mai bine de doua ore de joc.C.S.