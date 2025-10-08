Karolina Pliskova, declaratie superba despre Simona Halep

Karolina Pliskova si Simona Halep se razboiesc pentru primul loc in clasamentul WTA, insa cehoaica in varsta de 25 de ani e impresionata de sportiva noastra.

Jucatoarea aflata pe locul 3 in ierarhia WTA e convinsa ca reprezentanta Romaniei e cea mai buna tenismena din lume pe zgura.

"La Paris am jucat in semifinale impotriva celei mai bune tenismene din lum pe zgura, Simona Halep. Am jucat cel mai bun meci al meu din turneu. De fapt, cred ca a fost cel mai bun meci al meu pe zgura", a spus Karolina Pliskova, potrivit Straits Time.

Pentru a intari spusele, cehoaica spune ca, daca partida de la Roland Garros s-ar fi disputat pe o alta suprafata, castigatoare ar fi putut fi ea.

"Daca meciul s-ar fi jucat pe iarba sau pe hard, suprafetele pe care le iubesc, poate ca rezultatul ar fi fost altul", a continuat aceasta.

De altfel, dupa semifinala pierduta la Openul Frantei, Pliskova a declarat ca "mi-as paria toti banii ca Simona o sa castige finala". Din nefericire, tenismena noastra a fost invinsa in ultimul act al turneului de Grand Slam de letona Jelena Ostapenko.

6-4, 3-6, 6-3 a fost scorul semifinalei dintre Simona Halep si Karolina Pliskova.

Anul acesta, pe zgura, Simona a castigat turneul de la Madrid, a ajuns in finala la Roma si Roland Garros, iar la Stuttgart s-a oprit in semifinale.

I.G.

