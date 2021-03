FOTO Fiica de muzicanti, cumnata Simonei Halep a facut senzatie la Dubai. Tanara din Constanta a atras toate privirile

Cei doi au poveste de dragoste ca-n filme.In plina pandemie, fratele tenismenei si-a dus iubita la Dubai, unde au petrecut cateva zile impreuna cu niste prieteni buni.Frumoasa din cale afara, sotia lui Nicolae Halep a atras toate privirile in Emirate, acolo unde iubitul sau a rasfatat-o in cele mai romantice moduri.Luminita Halep si sotul sau Nicolae. Sursa foto: instagram / lumy.halepLuminita Halep. Sursa foto: Instagram / lumy.halepAbsolventa a Universitatii "Ovidiu, Luminita Halep provine dintr-o familie de muzicanti. Parintii ei au cantat in formatia Kavalla.Nicolae Halep este cel care se ocupa de toate afacerile Simonei pe litoralul romanesc.Sursa foto: instagram / lumy.halepLuminita Halep. Sursa foto: Facebook / lumy.halepCITESTE SI: