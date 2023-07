Mare surpriza la Stuttgart: Ce jucatoare de top a fost eliminata

Simona Halep a scapat marti seara de una dintre favoritele la castigarea turneului de la Stuttgart, dotat cu premii in valoare totala de 731.000 de dolari.

Favorita numarul 5 la castigarea competitiei din Germania, sarboaica Ana Ivanovici, a fost eliminata inca din prima runda.

Ana Ivanovici a fost invinsa de frantuzoaica Caroline Garcia (locul 29 in clasamentul WTA) in doua seturi, scor 6-7, 4-6.

In turul urmator, Garcia o va intalni pe nemtoaica Carina Witthoft, care in prima runda a trecut de conationala sa Mona Barthel, scor 7-5, 6-3.

Simona si Ana s-ar fi putut intalni abia in finala turneului.

Turneul de la Stuttgart se desfasoara in perioada 20-26 aprilie.

Simona Halep va debuta miercuri seara, in jurul orei 21, cand o va intalni in runda a doua pe spaniola Garbine Muguruza (locul 20 in clasamentul WTA).

I.G.

