Mats Wilander, nemultumit de felul in care este privita Simona Halep: Oamenii nu realizeaza un lucru

Ziare.

com

Wilander spune ca ideea ca Simona Halep nu stie sa atace sau sa fie agresiva este una gresita."Daca intrebi pe cineva cum joaca Simona Halep, multi dintre ei ar spune ca trimite mingea inapoi, alearga grozav si asta e tot. Oamenii nu realizeaza un lucru! Ea stie cum sa vina la fileu, cum sa fie mai agresiva, cum sa incheie un punct.Dar ea alege sa joace intr-un anumit fel. Nu, nu, nu! Stie cum sa joace, dar alege sa nu faca asta", a spus Wilander la Eurosport.Dupa ce Wilander a spus acest lucru, Simona Halep a mentionat ca are, totusi, anumite regrete cu privire la jocul sau."Cel mai mare regret pe care il am este ca nu am exersat lovitura de slice cand eram junioara. Astfel, in timpul meciurilor, te blochezi in lucrurile de baza.Stiu sa lovesc slice si pot schimba ritmul, dar nu-mi vine din minte ca trebuie sa fac asta. La fel si cu drop-shot-urile... Trebuie sa lucrez in continuare", a raspuns Simona.C.S.