Miza financiara a finalei de la Montreal: Simona Halep joaca pentru o suma impresionanta

Finala turneului de la Montreal are si o miza financiara importanta pentru Simona Halep.

Castigatoarea turneului Rogers Cup va primi din partea organizatorilor un cec in valoare de 497.700 de dolari, conform grilei de premiere.

Simona Halep si-a asigurat pana in momentul de fata un cec in valoare de 241.840 de dolari.

Conform calculelor facute de WTA, Simona a castigat in acest an in jur de 2.3 milioane de dolari numai din premii.

Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Montreal dupa ce a invins-o pe Angelique Kerber, scor 6-0, 3-6, 6-2.

In marea finala, Simona se va duela cu americanca Madison Keys, ocupanta locului 12 WTA.

Finala este programata duminica, in direct pe Ziare.com, de la ora 20:00.

Anul trecut, Simona a ajuns pana in finala, unde s-a retras in timpul meciului cu Belinda Bencici.

C.S.

Ads