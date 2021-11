Motivul pentru care Simona Halep s-a deplasat cu trenul la turneul din Austria: ”Întotdeauna fac așa” VIDEO

Tenismena Simona Halep (30 de ani, 22 WTA) se află în aceste zile la Linz pentru ultimul său turneu al anului, românca impresionând încă de la sosire prin modalitatea aleasă de a ajunge în orașul austriac.

Astfel, chiar dacă avea la dispoziție un aeroport, Simona Halep a ales să meargă cu trenul de la Viena, pe o distanță de aproape 200 de kilometri.

"Am decis să iau trenul pentru că este o experiență frumoasă. Întotdeauna fac așa, atunci când am ocazia", s-a justificat Simona

Vorbind despre turneul în sine, ea a spus: ”Ultima dată am fost la Linz în 2012, acum mulți ani. Dar da, este un turneu grozav, terenul este frumos și îmi plac condițiile. Oamenii sunt drăguți. Am vrut doar să joc câteva meciuri și de aceea sunt aici”.

