Nota primita de Simona Halep pentru anul 2014

In 2014, Simona a reusit sa castige doua turnee, sa ajunga in finala la alte trei si sa incheie anul pe pozitia a 3-a in ierarhia WTA.

Intr-un top intocmit de presa din Italia, tenismena noastra a primit nota 7.5 pentru sezonul avut.

"Acum doi ani, Simona era pe locul 47 in clasamentul WTA, iar in prezent vorbim de ocupanta locului 3. In 2014 a reusit sa confirme forma buna de anul trecut, ba chiar sa devina chiar mai buna, devenind prima jucatoare din Romania care ajunge asa sus in clasamentul WTA", noteaza presa din Italia.

"A ajuns in finala la Roland Garros, unde a pierdut dupa o finala superba cu Sharapova, iar apoi a pierdut finala la Turneul Campionilor, cu marele regret ca n-a eliminat-o in mai devreme in competitie pe Serena Williams", mai scriu italienii.

Iata ce note a mai acordat presa din Italia:

9 - Na Li (vot pentru intreaga cariera)

8,5 - Petra Kvitova;

8 - Serena Williams si Eugenie Bouchard;

7 - Maria Sharapova si Ana Ivanovici;

Ads

6,5 - Caroline Wozniacki;

6 - Dominika Cibulkova, Agnieszka Radwanska si Angelique Kerber;

5,5 - Victoria Azarenka;

5 - Jelena Jankovic.

Simona s-a impus in turneele de la Doha si Bucuresti, iar la Madrid, Roland Garros si Turneul Campioanelor a ajuns pana in ultimul act.

I.G.

Ads