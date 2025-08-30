Nota primita de Simona Halep pentru anul 2014

Joi, 20 Noiembrie 2014, ora 11:57
5241 citiri
Nota primita de Simona Halep pentru anul 2014
Foto: WTA

In 2014, Simona a reusit sa castige doua turnee, sa ajunga in finala la alte trei si sa incheie anul pe pozitia a 3-a in ierarhia WTA.

Intr-un top intocmit de presa din Italia, tenismena noastra a primit nota 7.5 pentru sezonul avut.

"Acum doi ani, Simona era pe locul 47 in clasamentul WTA, iar in prezent vorbim de ocupanta locului 3. In 2014 a reusit sa confirme forma buna de anul trecut, ba chiar sa devina chiar mai buna, devenind prima jucatoare din Romania care ajunge asa sus in clasamentul WTA", noteaza presa din Italia.

"A ajuns in finala la Roland Garros, unde a pierdut dupa o finala superba cu Sharapova, iar apoi a pierdut finala la Turneul Campionilor, cu marele regret ca n-a eliminat-o in mai devreme in competitie pe Serena Williams", mai scriu italienii.

Iata ce note a mai acordat presa din Italia:

9 - Na Li (vot pentru intreaga cariera)

8,5 - Petra Kvitova;

8 - Serena Williams si Eugenie Bouchard;

7 - Maria Sharapova si Ana Ivanovici;

6,5 - Caroline Wozniacki;

6 - Dominika Cibulkova, Agnieszka Radwanska si Angelique Kerber;

5,5 - Victoria Azarenka;

5 - Jelena Jankovic.

Simona s-a impus in turneele de la Doha si Bucuresti, iar la Madrid, Roland Garros si Turneul Campioanelor a ajuns pana in ultimul act.

I.G.

"Taxați bogații sau vă e frică de ei?". Scandal în Coaliție după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor
"Taxați bogații sau vă e frică de ei?". Scandal în Coaliție după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri, 29 august, la finalul ședinței Executivului, eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru multinaționale. Reacțiile au...
Guvernul își asumă răspunderea asupra proiectelor de austeritate, inclusiv pentru pensiile magistraților. "La situații excepționale luăm măsuri excepționale"
Guvernul își asumă răspunderea asupra proiectelor de austeritate, inclusiv pentru pensiile magistraților. "La situații excepționale luăm măsuri excepționale"
Guvernul Bolojan își va angaja răspunderea, în fața Parlamentului, asupra proiectelor legislative de austeritate, pe care le-a aprobat în ședința din 29 august 2025, a anunțat premierul...
#Simona Halep nota an 2014 , #stiri Simona Halep
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: "Dureaza de ani de zile". Instanta nu a stat pe ganduri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la US Open. Acum câteva zile a triumfat în turneul de la Cincinnati
  2. Ce se întâmplă la naționala Portugaliei, în memoria lui Diogo Jota. Gest superb al celui mai bun prieten al său
  3. Prima înfrângere a sezonului. Cum s-a terminat meciul dintre Rapid și UTA
  4. Fantastic: Alcaraz, fără emoții la US Open. Merge în optimile de finală, după un meci cu un jucător de top
  5. Președintele lui Marseille, mesaj pentru Rabiot: „Eu sunt un om bun.”
  6. Balonul de aur, înapoi în națională! Rodri, chemat la lot după un an de absență
  7. Emma Răducanu, pulverizată la US Open. Eșec umilitor pentru campioana din 2021
  8. Lia Olguța Vasilescu a postat o imagine controversată, pe care a șters-o ulterior FOTO
  9. Reacție din tabăra FCSB-ului după tragerea la sorți din Europa League: ”Mergem pe Marakana, e marfă și pentru corporatiști...”
  10. Decizia luată de Robert Lewandowski. Revine la echipa pentru care a scris istorie