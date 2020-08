O echipa de baschet feminin va purta numele Simona Halep

"Cu mandrie va anuntam trecerea la o noua identitate vecina cu succesul, care ne va responzabiliza in primul rand pe noi, dar care speram sa fi model de inspiratie pentru viitoarele talente ale baschetului constantean. In baza parteneriatului pe care il avem cu CSU Stiinta Constanta, care a devenit prin ordin de ministru CSU Simona Halep Constanta, clubul nostru isi va schimba si el numele si se va numi pe viitor Phoenix CSU Simona Halep Constanta.Si ce moment mai potrivit ar putea fi daca nu unul care vine imediat dupa succesul Simonei la Praga Open dupa o pauza indelungata cauzata de pandemia de coronavirus?", a anuntat, joi, formatia din Constanta.Aflata la al doilea sezon in Liga Nationala, echipa de la malul marii face referire si la succesele Simonei Halep: "Fara a fi o presiune in plus pentru noi, speram ca victoriile obtinute de cea mai buna jucatoare de tenis a Constantei si a Romaniei sa fie luate ca reper de fiecare dintre cei care alcatuiesc familia Phoenix Constanta si impreuna sa oferim cat mai multe momente de satisfactie, sa atingem noi praguri ale succesului si sa demonstram ca meritam sa ne identificam alaturi de Simona Halep".