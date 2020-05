O fosta mare tenismena face o declaratie minunata despre Simona Halep

Ziare.

Hantuchova spune ca Simona nu este doar o mare jucatoare, ci si un om minunat si modest, ceea ce este foarte rar in tenisul feminin."O respect si mai mult pe Simona. A avut o presiune de 100 de ori mai mare decat a mea. A devenit foarte matura, a crescut mult din punct de vedere mental. Iubesc sa vad ca a ramas un om normal desi a fost cea mai buna din lume. A ramas aceeasi in pofida faimei si a succesului.Este atat de placut sa vezi asa ceva intr-un sport in care exista mult ego si multe celebritati. Simona a ramas modesta si cu picioarele pe pamant. A demonstrat ca poate sa fie cea mai buna, dar si cu picioarele pe pamant", a spus Daniela Hantuchova pentru Digi Sport.Daniela Hantuchova are o stransa relatie de prietenie cu Simona si a venit inclusiv in Romania anul trecut.Slovaca a ajuns cel mai sus in clasamentul WTA la simplu pe locul 5.In schimb, la dublu mixt a castigat toate cele patru turnee de Grand Slam.C.S.