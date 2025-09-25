Perfomanta fabuloasa pentru Simona Halep: Iata pana pe ce loc a urcat in clasamentul WTA

Autor: Ionut Gaman
Marti, 21 Ianuarie 2014, ora 10:47
La numai 22 de ani, Simona Halep uimeste lumea tenisului si realizeaza performante impresionante.

Tenismena noastra se va bate miercuri dimineata pentru un loc in semifinalele Australian Open, insa, indiferent de deznodamantul intalnirii cu slovaca Dominika Cibulkova, va intra in top 10 WTA!

Simona a primit vestea in aceasta dimineata, dupa ce Ana Ivanovici a fost eliminata surprinzator in sferturile turneului australian de Eugenie Bouchard.

Astfel, Simona va urca de pe pozitia a 11-a pana in top 10 WTA, in clasamentul ce urmeaza sa fie facut oficial la inceputul saptamanii urmatoare.

Daca va fi invinsa in sferturi, Simona va ocupa locul 10, insa, daca va atinge cel putin semifinalele, ar urca pana pe pozitia a 9-a.

Doar doua tenismene din Romania au mai fost in top 10 WTA: Virginia Ruzici (locul 8 - in 1979) si Irina Sparlea (locul 7 - in 1997).

