Simona Halep a mers de patru ori să vadă aceeași piesă de teatru. "La următorul spectacol l-a adus și pe domnul Țiriac"

Cum a fost cu poza

Într-o postare pe Facebook , Lia Bugnar povestește că jucătoarea de tenis a venit să vadă de 4 ori același spectacol: Simona Halep a venit de 4 ori la "Stă să plouă". La Green Hours. Într-una dintre dăți era exact la câteva zile după ce devenise numărul unu în lume. Nu că Green Hours n-ar fi și el numa' unu-n lume, că e, știm bine, da' parcă s-o vezi pe Simona coborând scările în subsolul de la Green, așezându-se la a două masă pe dreapta (cum te uiți de la bar), după ce oricum văzuse deja spectacolul, a fost așa... copleșitor.Ba și-a adus și prieteni, după cum se poate vedea în fotografie"."După spectacol, Irina Antonie a venit la mine și a zis "Hai să facem poză cu Simona în decor", iar eu am zis "Irinuta, hai să terminăm cu prostia asta, te rog. A venit deja a treia oară, suntem onorați că i-a plăcut, da' mi se pare aiurea asta cu poza, toată lumea îi cere să facă poză cu ea, toată lumea vrea o bucățică din ea, măcar noi să nu-i cerem nimic.""Nu, Lioara, că ea a zis. Hai să facem o poză, poate o folosiți să faceți reclamă, așa a zis. Ea a propus, jur."Și-uite-așa a ajuns Simona să stea pe patul din stăsăploo, între Mădălina și Ilona, ba chiar și cu Anghel deodată.Nu mai zic că la următorul spectacol l-a adus și pe domnul Țiriac , că asta-i altă poveste și merită o postare separată.De ce m-a pocnit în plină vara toridă pohta de a relata această istorioară? Păi, că să vă atzatz curiozitatea, că nu mă lovește pe mine scrisu' fără miză, eu preferând cititu', de felu' meu.Jucăm "Stă să plouă" pe 8 august la Green Hours, transmisiune live online pe platforma PiciordePlay. Se poate vedea de oriunde în lume timp de 7 zile.Eu mărturisesc din prima că nu înțeleg neapărat entuziasmul pentru această piesă a mea care a fost printre primele pe care le-am scris, deci mustește de naivitate și încredere în oameni.Totuși, în mod inexplicabil pentru mine, e piesă care, odată devenită spectacol, a fost foarte iubită de spectatori. Am jucat spectacolul ăsta chiar și la Bruxelles, chiar și la Koln, unde chiar am crezut că o să ni se înfunde, vom fi demascați ca jucători de spectacole naive și lipsite de substanță, dar nu s-a-ntâmplat așa, spectatorii au fost fericiți, i-au iubit pe actori și pe mine cu ei.A, am uitat să vă spun că distribuția e făcută pe escrocherie sentimentală rău de tot.Mădălina Craiu, Irina Antonie, Ilona Brezoianu și Anghel Damian sunt o ofertă de nerefuzat. Dar nu mai dezvolt acum, că m-am lungit deja și, dacă aveți stare de lecturi lungi, mai bine luați o carte, nu mai stați pe Facebook."Stă să plouă" - 8 august, ora 19,45, tacla la cabina înainte, tacla după, cu mesaje de la voi, vizionabil oriunde în lume timp de 7 zile. În comentarii pun drumul spre bilete."Printre cei care au însoțit-o pe Simona Halep la piesă de teatru sunt Andrei Pavel , Bogdan Stelea și Marius Copil