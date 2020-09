Presa europeana o lauda pe Simona Halep: "Este o jucatoare fara mila, care nu se opreste cand simte sange"

Halep a rupt serviciul rivalei ei imediat dupa inceputul jocului si a condus cu 2-0. Cu toate acestea, Garbine nu s-a ferit de lupta si a avut oportunitatile ei de a egala. Romanca le-a salvat din spatele terenului si asta i-a dat aer sa meraga inainte. Oboseala fostei numarul unu mondial (n.r. - Muguruza) a fost evidenta, deoarece a incercat sa scurteze punctele cu veniri repetate la fileu.Cele doua jucatoare s-au simtit, in general, mai confortabil sa returneze decat sa serveasca. Simona este o jucatoare de tenis nemiloasa, daca simte sange nu se opreste din a accelera. A impus un ritm pe care adversara ei nu l-ar fi putut urma niciodata. (...) In ciuda faptului ca a inceput setul al doilea de la 1-3, dubla campioana de grand slam (n.r. - Muguruza) a aratat cea mai buna atitudine si a luptat pana la final.A parasit terenul in aplauzele din tribune", a scris Marca."Reactia agonizanta a Garbinei Muguruza nu a fost suficienta impotriva Simonei Halep la Roma", a titrat Mundo Deportivo."Spaniola a ajuns cu probleme fizice in penultima runda, acumuland sapte ore si jumatate de joc pe teren, in timp ce rivala ei a stat doar trei ore si 38 de minute. Intalnirile dure cu Stephens, Gauff, Konta si, mai presus de toate, Azarenka si-au aratat efectul.Efortul ei a murit cu doua duble greseli la rand, cea de-a saptea si a opta, ceea ce i-a oferit Simonei Halep usurarea pe care o cauta, uneori in mod dezordonat si nervos cand a vazut ca Muguruza s-a intors la lupta. Halep ramane neinvinsa de 13 jocuri. Campioana la Dubai si la Praga nu a pierdut din semifinele Australian Open , cand s-a inclinat impotriva Garbinei Muguruza", a scris sursa citata."Simona Halep o epuizeaza pe Garbine Muguruza si merge in finala", a titrat L'Equipe."In ciuda unei sperieturi mari in setul al treilea, Simona Halep a invins-o pe Garbine Muguruza (6-3, 4-6, 6-4) in semifinalele turneului de la Roma.Dominanta in mare masura in prima ora de joc impotriva unei adversare cu dificultati mari in ceea ce priveste serviciul ei (0 asi, 8 duble greseli), numarul 2 mondial parea sa se grabeasca spre finala. Dar la 6-3, 4-2, s-a tensionat brusc, in timp ce Muguruza s-a relaxat in sfarsit. Spaniola a profitat de ocazie pentru a castiga patru ghemuri consecutive si a egala la seturi. Halep si-a reluat apoi marsul inainte pentru a conduce cu 5-1 in setul al treilea. Bratul ei a inceput sa tremure din nou, Muguruza a revenit la 5-4, a avut serviciul, dar romanca a si-a aratat calitatile ei la retur (noua break-uri reusite) pentru a-si oferi a treia finala la Roma", a notat sursa citata.Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat, duminica, in finala turneului de categorie Premier 5 de la Roma, dupa ce a invins-o, cu scorul 6-3, 4-6, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 17 WTA si cap de serie numarul 9. Este finala cu numarul 39 din cariera, a treia consecutiva in acest an, pentru Halep.Ea va evolua, luni, in ultimul act cu o jucatoare din Cehia, ori cu Marketa Vondrousova, locul 19 WTA si favorita 12, ori cu Karolina Pliskova , locul 4 WTA si cap de serie 2.CITESTE SI: Simona Halep s-a calificat in finala de la Roma, dupa un meci incredibil cu Garbine Muguruza