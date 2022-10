Presa internationala, despre victoria Simonei Halep de la US Open

Simona Halep este laudata de cele mai importante publicatii din intreaga lume dupa ce a reusit sa se califice in premiera in optimile de finala de la US Open.

"Halep a distrus-o pe Kirilenko", a titrat L'Equipe, care mentioneaza ca romanca se afla in premiera in optimile de finala ale unui turneu de Grand Slam.

Pe de alta parte, jurnalistii de la Marca amintesc de operatia de reducere a sanilor pe care Halep a realizat-o, insa sustin ca romanca merita atentia din alte motive.

"Orice s-ar intampla la US Open, Simona va capta atentia lumii intregi. De aceasta data datorita rezultatelor", a mentionat publicatia spaniola.

Romanca a fost laudata si de americanii de la Washington Post: "Halep continua o vara perfecta!"

Victorie fabuloasa pentru Simona Halep la US Open: 6-1, 6-0 cu un cap de serie!

Simona Halep a obtinut cea mai buna performanta din cariera sa la US Open, calificandu-se in optimile de finala dupa ce a zdrobit-o pe rusoaica Maria Kirilenko, scor 6-1, 6-0.

In optimile de finala, Halep o va intalni pe italianca Flaivia Pennetta.

Pentru calificarea in optimile de finala, romanca si-a asigurat un cec in valoare de 165 de mii de dolari.

