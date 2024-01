Presa internationala, despre victoria superba a Simonei Halep de la Miami

Ziare.com va prezinta principalele reactii aparute in presa internationala dupa victoria obtinuta de Simona Halep in optimile de finala ale turneului de la Miami.

Iata principalele reactii:

Daily Mail: Simona Halep si-a aratat spiritul de lupta foarte cunoscut pentru a obtine o victorie incantatoarea si dramatica.

L'Equipe: Simona Halep a reusit intr-un final sa o domine pe Samantha Stosur si sa gestioneze meciul. Cu Anett Kontaveit, Simona a spus ca a facut cel mai bun meci al sezonului, insa acum lucrurile au fost mai complicate.

Sidney Morning Herald: Australianca noastra Samantha Stosur a irosit o minge de meci si a pierdut in trei seturi. Romanca a obtinut calificarea dupa un meci de mare lupta.

The West: Pentru Stosur a fost cea mai buna performanta din acest an la un turneu WTA. Simona a fost mai buna pe final si a defilat in setul decisiv.

Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Miami dupa ce a invins-o pe Samantha Stosur, la capatul unui meci incredibil, scor 4-6, 7-5, 6-2.

Sportiva noastra a fost condusa cu 6-4, 5-2, dar a revenit magnific, a salvat o minge de meci si a obtinut victoria.

In turul urmator, Simona se va duela cu britanica Johanna Konta, intr-un meci ce va avea loc miercuri seara, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata.

Simona si-a egalat astfel performanta de anul trecut, cand a ajuns in sferturile de finala.

C.S.

