Primul meci al Simonei Halep dupa coronavirus

"Inaintea deschiderii oficiale a circuitului de tenis WTA si ITF, jucatoarele romance pasesc din nou pe terenul de zgura pentru prima competitie cu premii dupa lunile de pauza. Winners Open, turneu amical programat la Cluj in 2-5 iulie 2020, a reusit sa atraga 6 nume de top din tenisul feminin romanesc. Irina Begu , Jaqueline Cristian, Irina Bara, Gabriela Ruse, Georgia Craciun si Miriam Bulgaru au confirmat participarea la evenimentul sportiv.Castigatoarea va pleca acasa cu 10.000 de dolari si va avea sansa sa joace duminica (5 iulie, ora 16:30) un meci amical de dublu mixt cu Simona Halep, Horia Tecau si Marius Copil", se arata in comunicatul citat.Turneul feminin se va desfasura pe zgura la baza sportiva Winners Sports Club din Cluj-Napoca, respectandu-se masurile autoritatilor care reglementeaza desfasurarea competitiilor sportive in contextul pandemiei de coronavirus. Accesul publicului va fi interzis, meciurile urmand sa fie transmise live pe postul Digisport si pe pagina de Facebook a Sports Festival.Organizatorii Sports Festival si Winners Sports Club pregatesc pentru jucatoare circuite diferite de acces in incinta bazei sportive, paza pentru a restrictiona accesul publicului, dezinfectie constanta zilnic, va fi limitata interactiunea dintre jucatoare si personal si se vor lua toate masurile de siguranta.Jucatoarele, staff-ul si personalul vor fi incurajati de asemenea sa respecte masurile recomandate de siguranta si distantare.In plus, meciurile se vor juca cu personal tehnic redus, doar un arbitru de linie si cel de scaun, copiii de mingi vor purta manusi, iar jucatoarele isi vor lua singure prosoapele. Mingile se vor schimba la 7 si la 9 game-uri si vor fi dezinfectate cu lampa UV."Industria sportiva si cea de evenimente din Romania au nevoie de sustinere, acum mai mult ca niciodata. Am depus eforturi sa organizam acest eveniment in conditii speciale, pentru a readuce jucatoarele pe teren.Sustinerea si prezenta echipei olimpice de tenis a Romaniei - Simona Halep si Horia Tecau, impreuna cu Marius Copil, ne valideaza initiativa. Bineinteles, vom fi extrem de atenti la toate masurile impuse de lege, astfel incat evenimentul sa se deruleze in conditii de maxima siguranta pentru jucatoare si pentru toti cei implicati in organizarea lui", a declarat managerul turneului, Patrick Ciorcila.Sistemul de joc aplicat va fi Round Robin, fiecare jucatoare va juca impotriva fiecarei jucatoare, in 2 grupe de cate 3. Componenta grupelor va fi decisa joi prin tragere la sorti.Meciurile se vor disputa dupa urmatorul program: 2 iulie - incepand cu ora 11:00, 3 iulie - incepand cu ora 15:00, 4 iulie - incepand cu ora 14:00, 5 iulie - incepand cu ora 14:00. Meciul demonstrativ de dublu mixt in care vor evolua castigatoarea turneului, Simona Halep, Horia Tecau si Marius Copil este programat la 5 iulie de la ora 16:30.