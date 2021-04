Inca o jucatoare s-a retras din echipa Romaniei de tenis pentru meciul cu Italia

Pentru partida programata la Sala Polivalenta, din Cluj-Napoca, din 16 si 17 Aprilie 2021, din play-off-ul Grupei Mondiale a "Billie Jean King Cup", echipa Romaniei va fi formata din Irina Bara, locul 132 WTA Mihaela Buzarnescu , locul 136 WTA, Elena Gabriela Ruse, locul 166 WTA, si Monica Niculescu , locul 174 WTA, Monica fiind si capitanul echipei Romaniei.Tig se alatura Simonei Halep, locul 3 WTA, care nu este refacuta dupa o accidentare la umar.Din lotul Romaniei mai lipsesc Sorana Cirstea , locul 65 WTA, care s-a retras din echipa, Irina Begu , locul 74 WTA, si Ana Bogdan , locul 100 WTA.Nici Camila Giorgi, locul 80 WTA, jucatoarea italiana cel mai bine clasata in ierarhia mondiala, nu va participa la meciul de FedCup cu Romania, deoarece a fost testata pozitiv cu noul coronavirus.Capitanul italiencelor, Tathiana Garbin, va miza pentru partida din play-off-ul Billie Jean King Cup (fosta FedCup), pe Martina Trevisan, locul 99 WTA, Jasmine Paolini, locul 103 WTA, Elisabetta Cocciaretto, locul 111 WTA, Giulia Gatto-Monticone, locul 177 WTA, si Bianca Turati, locul 281 WTA.Echipa care castiga barajul va juca in calificarile pentru editia 2022 a Grupei Mondiale. Echipa care pierde va juca in Grupa I a Zonei Euro-africane.